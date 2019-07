Open Day all’Italsacci, la cementeria apre le porte alla comunità

CAGNANO AMITERNO – La cementeria Italsacci pronta per l’Open Day di sabato 13 luglio.

Si terrà nella mattina di sabato 13 luglio l’evento “Incontriamoci: porte aperte alla comunità” promosso dalla cementeria di Cagnano Amiterno dell’Italsacci e Italcementi.

“Da quasi 100 anni – spiegano dalla cementeria – apparteniamo con orgoglio a questo territorio e alla sua comunità, lavorando ogni giorno per produrre cemento di qualità nel pieno rispetto dell’ambiente. Con i nostri prodotti sono state realizzate opere importanti e infrastrutturali essenziali allo sviluppo economico, così come edifici pubblici e privati, civili e religiosi. Ci farebbe piacere farvi visitare il nostro impianto e condividere con voi l’impegno di Italsacci e Italcementi per un’industria trasparente e sempre più sostenibile”.

Il programma prevede dalle 10 alle 14 porte aperte in cementeria e delle 10,30 alle 11,30 la visita guidata riservata alle autorità.