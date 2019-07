L’Aquila, Sottoservizi: cantieri sospesi dal 6 agosto

L’AQUILA – Cantieri dei sottoservizi sospesi a L’Aquila, dal 6 agosto fino al 2 settembre, per un centro storico più vivibile, nell’arco del calendario eventi estivi.

Un confronto utile ad un’intesa, è quanto stanno mettendo in campo il Comune dell’Aquila, Gran Sasso Acqua spa ed Asse Centrale scarl, impresa appaltatrice dei sottoservizi, per agevolare un’informazione puntuale sui lavori e migliorare il quotidiano di cittadini, residenti e commercianti.

In accordo con l’amministrazione comunale, Gran Sasso Acqua spa e Asse Centrale scarl, dal 6 agosto prossimo saranno sospesi i cantieri dei sottoservizi, per consentire una maggior vivibilità del centro storico in concomitanza con gli eventi del cartellone estivo.

I lavori ultimati all’85%, riprenderanno dal 2 settembre, subito dopo la maratona jazz prevista per il 31 agosto ed il 1° settembre prossimi.

“Stiamo per partire su via delle Grazie, proseguiremo su via Paganica, piazza Battaglione Alpini e sulla zona di via San Martino” spiega il direttore dei lavori di Asse Centrale Antonio Tramontano “su via Assergi abbiamo rilevato infrastrutture con amianto di Telecom che il gestore dovrà risolvere in ogni caso dal 6 agosto la strada sarà comunque riaperta per ragioni di sicurezza”.

Intanto per l’esecuzione dei mini pali di consolidamento del fronte di scavo per i sottoservizi, è stato disposto e segnalato il preavviso di chiusura strade all’incrocio tra via San Martino/via Caserma Angelini. Le altre strade interessate alla chiusura temporanea veicolare e pedonale in quell’area ed oggetto di ordinanza sono via San Martino, via San Benedetto in Perillis, via Lombardi, via Caserma Angelini, via Pavesi, dal civico n.6 all’incrocio con via San Martino, via Paganica, dall’incrocio con via San Benedetto in Perillis fino all’incrocio con via Caserma Angelini, via Bafile e piazza Rivera, dall’incrocio con via Cascina e via dell’Annunziata.

Mano a mano che saranno interessate dai lavori ne sarà data immediata informazione.

“Lavoriamo per comporre le diverse esigenze della città, dei residenti e dei commercianti, delle imprese della ricostruzione e dei gestori delle reti” conclude il presidente di Gran Sasso Acqua spa, Fabrizio Ajraldi “un coordinamento costante con l’amministrazione comunale e con l’impresa appaltatrice potrà essere utile a ridurre i disagi alla cittadinanza”.

Ogni ulteriore dettaglio sulla chiusura delle strade e sull’andamento dei lavori potrà essere rilevato sulla pagina facebook di Gran Sasso Acqua spa.