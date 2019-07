L’Aquila – Giovedì cieli sereni nel corso delle ore mattutine, qualche nube sparsa invece al pomeriggio ma senza fenomeni. In serata i cieli saranno irregolarmente nuvolosi, ma sempre con tempo stabile. Temperature comprese tra +9°C e +24°C.

In Abruzzo tempo generalmente stabile nel corso della giornata con ampi spazi di sereno al mattino su tutti i settori; nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio con addensamenti a tratti anche compatti in serata ma sempre senza fenomeni di rilievo.

In Italia tempo stabile al mattino al Nord ma con cieli irregolarmente nuvolosi, mentre al pomeriggio sono attesi acquazzoni e temporali anche intensi soprattutto su Alpi e Appennini. In serata e in nottata ancora fenomeni specie sui settori orientali. Condizioni di tempo generalmente asciutto al Centro sia sul versante tirrenico che su quello adriatico fin dal mattino. I cieli risulteranno prevalentemente sereni o poco nuvolosi salvo qualche addensamento più compatto specie in serata. Giornata all’insegna della generale stabilità sulle regioni meridionali con ampi spazi di sereno alternati a qualche nube alta in transito sia nelle ore diurne che in quelle serali. Possibili acquazzoni al mattino sullo Stretto ma in rapido esaurimento.

(Centro Meteo Italiano)