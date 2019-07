L’Aquila, 3 milioni per la nuova scuola di Arischia e nuovo loculario a Camarda

L’AQUILA – La Giunta dà il via libera alla variante al progetto della scuola di Arischia e alla costruzione nuovo loculario a Camarda.

Il nuovo complesso scolastico di Arischia ospiterà sia la scuola primaria che quella per l’infanzia, mentre verranno presto sbloccati i lavori per la realizzazione di 100 loculi nel cimitero di Arischia. La giunta comunale dell’Aquila, su proposta dell’assessore alle Opere pubbliche, Vittorio Fabrizi, ha infatti approvato due delibere che, di fatto, consentiranno definitivamente la realizzazione degli interventi in questione, per un importo di circa 3 milioni di euro.

Con una prima delibera, l’esecutivo ha approvato la variante al progetto esecutivo per la ricostruzione della scuola di Arischia. “Abbiamo pienamente condiviso la proposta della direzione didattica “Amiternum”, cui la scuola in questione fa capo – ha spiegato l’assessore Fabrizi – proposta che era nella direzione di allestire, nello stesso stabile, un vero e proprio polo scolastico formato sia dalla primaria che dalla scuola dell’infanzia”.

“Per il nuovo loculario di Camarda – ha proseguito Fabrizi – è necessaria una variante urbanistica, in quanto una parte dell’intervento ricade su area destinata a viabilità e a parcheggi. L’adeguamento del progetto definitivo dei lavori per i 100 loculi era pertanto necessario. La Giunta dunque ha dato il via libera alla variante, trasmettendo la documentazione al Consiglio comunale per l’approvazione definitiva”.