Ovindoli – Grande successo per la Festa del Boscaiolo. Vi raccontiamo l’evento con gli scatti della fotografa Sara Megale.

Tanti mastri Geppetto di ogni età hanno popolato il cuore di Valle d’Arano a Ovindoli in occasione di una delle tappe del Campionato Italiano di Triathlon diretto dall’Associazione Boscaioli Alta Toscana, A.B.A.T., della Federazione Amici Boscaioli d’Italia.

Casette in legno, motoseghe, scalpelli, creatività, abilità e tanta passione: così si è vestita la Pinetina per la manifestazione voluta e organizzata dall’Associazione dei Commercianti di ovindoli in collaborazione con il Comune e patrocinata dal Parco Regionale Sirente Velino.

Si tratta di una competizione che regala grandi soddisfazioni sia ai protagonisti che agli spettatori.

Abbattimento, sramatura dei tronchi e taglio con accetta, queste le tre prove da superare che, in tutti i casi, hanno regato al pubblico inaspettate e sorprendenti creazioni.

Un giorno mi hanno regalato

un pezzo di legno assai pregiato

e ho dato sfogo alla creatività…

…cantava Edoardo Bennato in un celebre brano degli anni settanta.

Il vincitore Giuliano Alessandro (ABAT) non ha lasciato speranze ai rivali, aggiudicandosi il primo posto.

Classifica : 1° Giuliano Alessandro ABAT

2° Borsi David Boscaioli Valsestaione

3° Lenzi Daniele ABAT

4° Ceccarelli Nicola Boscaioli Valsestaione

Sono stati due giorni di grande richiamo immersi nella natura e nel paesaggio del Parco Sirente Velino meta di escursioni che attirano i visitatori da tutta Italia.