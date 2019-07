Cucciolo di gatto impallinato a Paganica, è grave

Un gattino di 5 mesi è stato impallinato e ferito gravemente a Paganica.

L’ennesimo episodio di violenza ai danni di creature indifese e che non possono dire chi è stato è accaduto a Paganica e lo racconta al Capoluogo.it una volontaria, che da tempo si stava prendendo cura del micio e che lo ha trovato esanime.

“L’ho trovato per strada qualche giorno fa – e mi sono accorta che non riusciva a camminare bene. Dopo la corsa al veterinario l’amaro responso: al gattino hanno sparato sulla colonna vertebrale provocando dei seri danni al tronco e alla vescica”.

“Abbiamo sporto denuncia ma non se ne può più… Solo un mostro può divertirsi a distruggere la vita di un altro essere vivente… Non so ancora se la piccola ce la farà ma vorrei che tutti gli aquilani sapessero che un pervertito si aggira per Paganica con una pistola ad aria compressa e si diverte a sparare, in questo caso ad un gattino randagio! La prossima volta a chi toccherà?”