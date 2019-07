Comune L’Aquila, arrivano risarcimenti per incidenti sulle buche

Il Comune dell’Aquila ha deciso di pagare i danni a quattro automobilisti coinvolti in incidenti causati dalle buche.

Principalmente si tratta di danni a cose piuttosto che alla persone; le somme concordate sono piuttosto basse.

Vanno dai 150 ai 250 euro, in un unico caso la somma risarcita ha sfiorato i 3 mila.

Va ricordato che sono frequenti gli incidenti in cui incappano tanti automobilisti nell’Aquilano a causa del manto stradale sconnesso o anche dell’erba alta come nel caso di Capitignano in cui a farne le spese fu una femmina di capriolo incinta.

Le transazioni sono state stabilite dal Comune dell’Aquila con determine dirigenziali e pagate dalle compagnie assicurative.