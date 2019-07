Avezzano, il T-rex scalpita: conto alla rovescia per il parco giurassico

AVEZZANO – Non manca molto all’ormai celebre parco giurassico che vivacizzerà la zona nord di Avezzano. Superstar, ancor prima di essere montato, il T-rex, la principale attrazione della nuova area.

Tempi e modi, ancora, da definire per l’inaugurazione che, tuttavia, dovrebbe avvenire entro il mese di luglio.Questa settimana, infatti, è iniziata l’installazione dei giochi tradizionali.

L’attesa è rivolta soprattutto al T-rex, l’autentica novità di un parco gioco a tema, che allieterà le giornate dei più piccoli.

Il nuovo parco giochi, situato su via Massa d’Albe, strada Panoramica, è stato voluto dall’amministrazione De Angelis. Un parco che era sembrato, tra l’altro, a rischio, dopo l’ultimo consiglio comunale che ha segnato la caduta dell’amministrazione. Proprio tra i punti all’ordine del giorno dell’assise civica c’era, per l’appunto, una variazione di bilancio che consentisse la spesa per la piattaforma del T-rex. Punto non approvato dai consiglieri rimasti in aula dopo la bocciatura del bilancio.

Ad oggi, però, il Parco giochi non è più in pericolo. Anzi, è solo questione di tempo per assistere all’area che, in un primo momento, sarà gestita sperimentalmente da un’associazione o una cooperativa. Come ha spiegato l’ingegner Stefano Di Fabio alla redazione del Capoluogo, infatti, «non abbiamo ancora deciso le modalità di selezione di chi sarà chiamato ad occuparsi della gestione del parco, ma lo faremo presto, sotto la supervisione del commissario, il quale dovrà, inoltre, stabilire la data inaugurale della struttura, dedicata al divertimento dei più piccoli. Sarà il Comune, comunque, a stabilire preliminarmente giorni e orari di apertura, che poi dovranno essere rispettati dall’ente che otterrà l’affidamento temporaneo del parco giochi».

Non resta, allora, che attendere, ma il T-rex è già pronto.