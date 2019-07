Upim torna a L’Aquila

L’AQUILA – Torna Upim all’Aquila.

Il punto vendita della catena nazionale di proprietà del gruppo OVS, si insedierà nei prossimi giorni nel parco commerciale in piazzale Porto, nella zona est della città, dove era presente il negozio di giocattoli Toys.

Upim è stato presente nel capoluogo fino al 6 aprile 2009, nella storica sede di via Sallustio. È previsto un piano di assunzioni che va da 10 a 15 unità.

Il ritorno all’Aquila dello storico marchio nasce da una iniziativa dei nuovi proprietari, il Gruppo Ovs quotato in borsa, insieme alla famiglia aquilana Specchio, proprietaria dei locali nel parco commerciale.

Con un importante investimento, il punto vendita sarà completamente rinnovato, con un restyling negli impianti e nell’allestimento, moderno e specifico per la vendita di abbigliamento uomo-donna-bambino, accessori, Croff casa, profumeria e cosmesi.

“Abbiamo deciso di ritornare all’Aquila – spiegano fonti Upim -, una città che ci ha dato tanto nella nostra lunga permanenza, per contribuire alla sua rinascita dopo il tragico terremoto che ha costretto anche noi ad andare, via vista la distruzione nel centro storico dove eravamo insediati – continua la rappresentanza Upim -. Crediamo che, per una città e un territorio alle prese con una difficile ripresa dopo il terremoto del 2009, sia una buona notizia anche alla luce dei nuovi posti di lavoro”.