Turismo, parte il trenino di L’Aquila explorer

“L’Aquila explorer”, un percorso audioguidato di 40 minuti sul trenino attraverso le bellezze del centro storico.

Un percorso di 30-40 minuti attraverso le bellezze del centro storico dell’Aquila, con un’audioguida che, in italiano e in inglese, illustra i monumenti, le strade, le piazze e che racconta la storia della città. Ha preso il via stamani, da piazza Duomo, “L’Aquila explorer” un trenino che, in via sperimentale, accompagnerà i visitatori in un tour della città. Il trenino partirà ogni mezz’ora-un’ora, a seconda del traffico che incontrerà nel tour, e, da piazza Duomo, arriverà lungo corso Vittorio Emanuele fino ai Quattro cantoni. Passerà davanti alla Basilica di San Bernardino per poi raggiungere il Forte Spagnolo, dove effettuerà tutto il giro dell’anello, salvo casi di interruzione dovuti a lavori. Farà inoltre tappa alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio, e scenderà fino alla Fontana delle 99 Cannelle, per poi raggiungere di nuovo piazza Duomo, transitando per le strade percorribili dei quattro Quarti storici. Fino al 12 luglio il servizio sarà svolto dalle 10 alle 19. Dal 13 luglio al primo settembre, dalle 10 alle 23. Le tariffe variano a seconda delle età e di altre situazioni. “Inoltre – ha spiegato Andrea Tarli, della società Giocamondo, che insieme a Sara Calvarese gestisce questo servizio già consolidato in altre città italiane – sono previste due modalità di utilizzo del trenino: o un percorso continuo senza soste, o il cosiddetto “Hop on-Hop off”, con possibilità di fare due soste a Collemaggio e alle 99 Cannelle”.

“Gli Aquilani si aspettavano che l’amministrazione comunale colmasse una lacuna di questo genere – ha osservato l’assessore al Turismo, Fabrizia Aquilio – e in città c’era una grande aspettativa. Offriremo un servizio importante alle famiglie dei visitatori, ma anche a quelle aquilane che volessero conoscere meglio la città”.

“Giocamondo si è proposta a noi, visto che svolge questo servizio altrove – ha aggiunto Aquilio – e abbiamo valutato attentamente ogni dettaglio di questa loro proposta, che poi abbiamo accolto in via sperimentale. Se ci sarà una risposta importante, verificheremo la possibilità di renderla stabile”. L’assessore Aquilio ha inoltre specificato che l’ufficio per la Mobilità e la Polizia municipale hanno effettuato tutti i controlli del caso per disegnare il percorso e per fornire le prescrizioni relativamente alla viabilità e la sicurezza.

Alla presentazione di stamani sono intervenute l’assessore alla Mobilità, Carla Mannetti, e la consigliera comunale Tiziana Del Beato, che l’assessore Aquilio ha ringraziato per l’impegno profuso ai fini della riuscita dell’operazione.