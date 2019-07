Sottoservizi L’Aquila, apre il cantiere alla Fontana Luminosa

Sono iniziati i lavori per il tunnel dei sottoservizi alla Fontana Luminosa.

I lavori andranno avanti fino al 6 agosto.

La zona transennata abbraccia parte del piazzale della Fontana Luminosa, in corrispondenza dell’Auditorium del Parco.

Il tunnel “intelligente” dei sottoservizi è la più grande opera pubblica del post sisma del 6 aprile 2009.

Ha un valore complessivo di 80 milioni di euro; il mega cantiere è stato aperto nel 2015.

La stazione appaltante è la Gran Sasso Acqua, il responsabile dei lavori è Raffaele Giannone, mentre il direttore è l’ingegnere Alessandra Marono.

L’impresa esecutrice è un Ati: Acmar (capogruppo), la Taddei Spa (mandante) e la Edilfrair Spa (mandante).

L’opera pubblica negli anni è stata considerata “futuristica” e “qualificante” per la città.

Durante gli scavi nei vari lotti sono stati ritrovati diversi reperti archeologici che in alcuni, come in via Fortebraccio, hanno rallentato di qualche mese l’esecuzione.