San Vincenzo da benemerenza: riconoscimento dal Coni per Umberto Niscola

Benemerenza a Umberto Niscola per aver contribuito alla valorizzazione dello sport e di averne fatta una scelta di vita e passione.

Sabato 1 giugno, presso la suggestiva cornice del Salone d’onore del CONI l’assessore comunale di San Vincenzo Valle Roveto, è stato premiato con una Benemerenza sui Valori Dello Sport. Una manifestazione ideata dalla Sezione “Giulio Onesti” di Roma dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, in collaborazione con OPES.

“È stata un’emozione indescrivibile essere premiato davanti a mille persone ed accostato a personaggi come Gianni Maddaloni, Maestro di Judo nonché fondatore di una Palestra nel cuore di Scampia. Grazie al mio amico Francesco Alfonsi, persona fantastica, uno dei pochi a fare molto per San Vincenzo, a cui andrebbe veramente intitolata una Strada del Paese. Grazie alla sua dolce compagna Piera, che mi ha permesso di ricevere questo prestigioso riconoscimento insieme a tanti Campioni del Mondo ed Ori Olimpici”, ha commentato Niscola.

“Questa Benemerenza la dedico tutta a mia moglie Silvia Bernabucci, che mi supporta e sopporta, perché so che starmi vicino non è facile, ma senza di lei io non sarei nulla. Infine Grazie alla mia Virtus e grazie a chi, da sempre, crede in me, perché so di non essere amato da tutti. Chi mi conosce sa che non mi piace vantarmi anzi, ma questa giornata la porterò per sempre nel cuore“.