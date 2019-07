Incuria, degrado, erbacce e marciapiedi sconnessi: ecco come si presenta la zona di Via Stiffe a L’Aquila, zona Coppito.

La segnalazione arriva tramite la rubrica “Dillo al Capoluogo” da un lettore che ha allegato anche una serie di immagini che mostrano uno stato di incuria generale.

È una zona non lontana dall’ospedale San Salvatore e dal polo universitario di medicina, frequentata durante il giorno non solo da macchine ma anche da tanti studenti che raggiungono a piedi la facoltà.

Non solo, alcune mamme di bambini piccoli che abitano in quella zona lamentano il fatto di non poter uscire adesso, con la bella stagione perchè, a causa del marciapiede molto sconnesso è difficile destreggiarsi con il passeggino.

“Chiediamo da tempo un intervento a beneficio dei residenti di questa zona – spiega una lettrice al Capoluogo.it – basterebbe dare una sistemata alla strada e tagliare l’erba. C’è chi saltuariamente se ne occupa a proprie spese, ma non è giusto, trattandosi di luoghi pubblici, vedere questo spettacolo!”.

“Dillo al Capoluogo” è la rubrica in cui potete raccontare tutto quello che non va attraverso il tradizionale indirizzo di posta elettronica: ilcapoluogo@gmail.com oppure attraverso il servizio di messaggistica WhatsApp (392 6758413) o ancora tramite la pagina Facebook.