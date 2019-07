Convitto Cotugno, confronto in Commissione per le garanzie sul futuro

L’AQUILA – La terza commissione lascia appeso il futuro del Convitto Cotugno

Una commissione dal carattere informativo, che ha promosso un confronto tra i principali attori coinvolti in una storia non nuova. «Il provvedimento da votare era già stato votato in Consiglio comunale, con la richiesta della deroga per la soglia di iscrizioni. Ieri, però, è stato fatto il punto della situazione, in attesa di novità concrete e, si spera, positive», spiega Tommaso Cotellessa, presidente dell’associazione School in Progress, membro di MGS e rappresentante degli studenti del Cotugno.

Il confronto si è attivato anche tra i consiglieri comunali e la preside del Liceo Cotugno, Serenella Ottaviano, «lei, che sta vivendo in prima persona una situazione complessa, ha potuto esprimere nel dettaglio le maggiori criticità di una situazione alla quale trovare una soluzione definitiva».

Ciò che si chiede, infatti, «al di là della deroga – che risolverebbe il problema solo nell’immediato del prossimo anno didattico – è un provvedimento che si inserisca nell’ottica di un programma strategico, attuato dalle Istituzioni e dalla città, che garantisca l’esistenza del Convitto in futuro. La deroga non deve essere una toppa momentanea. Altrimenti si tradurrebbe in un palliativo fine a se stesso e il prossimo anno saremmo punto e a capo».

In gioco c’è il futuro immediato dei ragazzi e delle loro famiglie, tra scelte di vita in bilico, così come quello di educatori e personale ATA. Un risvolto della medaglia da non sottovalutare, come già denunciato dalle Rsu.

«È la battaglia di tutti. Si parla di famiglie che potrebbero doversi spostare, di lavoratori senza più garanzie. Bisogna fare fronte comune», conclude Cotellessa, «Il Convitto è il termometro della situazione in città, sintomo di problematiche come la mobilità, la crisi delle società sportive, i non incentivi alle eccellenze del territorio. Ora attendiamo aggiornamenti, sicuramente senza restarcene con le mani in mano».