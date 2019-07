Lutto a L’Aquila, si è spento il barone Angelo De Nardis

Lutto a L’Aquila per la scomparsa del barone Angelo De Nardis.

Molto conosciuto in città ha attraversato le vicissitudini e la storia del capoluogo per più di 80 anni.

Amante e studioso della storia della città, era discendente di una nobile famiglia aquilana.

Commendatore dell’Ordine Equestre del S. Sepolcro di Gerusalemme, Cavaliere di grazia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio, Cavaliere del Pontificio Ordine Equestre di S. Silvestro Papa.

Lascia la moglie Clelia Dei, docente di matematica alle scuole superiori e i figli Domenico, avvocato e dirigente dell’Avvocatura del Comune dell’Aquila, Giuseppina, Massimo, musicista e Francesco Saverio, avvocato.

I funerali si terranno domani mattina alla chiesa di Pettino alle 11.

Alla famiglia le condoglianze da parte della redazione del Capoluogo.it.

“Un aquilano distinto, incredibilmente radicato nella storia della città. Persino il suo aspetto, la postura, il linguaggio faceva pensare alla storia della città, alle famiglie della antica nobiltà aquilana. Mi dispiace molto e porgo le mie condoglianze alla moglie ed ai suoi figli”, è il messaggio di cordoglio dell’onorevole del Partito democratico Stefania Pezzopane, sentita dal Capoluogo.it.

Le condoglianze alla famiglia del barone De Nardis, da parte del Presidente del Consiglio comunale dell’Aquila, Roberto Tinari

“Il barone Angelo De Nardis è stato un aquilano vero, distinto ed elegante, nobile, nell’aspetto e nei modi, appassionato e studioso della storia dell’Aquila, una personalità che ricorderemo sempre con stima e affetto. In qualità di Presidente del Consiglio comunale, esprimo le più sentite condoglianze alla moglie Clelia Dei, ai figli Domenico, Massimo, Giuseppina e Francesco Saverio”.

Scomparsa Angelo De Nardis, il cordoglio del sindaco Biondi

“La scomparsa del barone Angelo De Nardis non costituisce solo la perdita di un cittadino illustre; è un pezzo di storia aquilana che va via. Un personaggio che, per il suo particolare portamento, incontrava differenti considerazioni. Distinto, colto, fiero della sua nobiltà; non quella del casato, ma dell’animo. La sua conoscenza storica e della gente dell’Aquila e del territorio era impareggiabile. Per non parlare del palazzo di famiglia, nel cuore della città; un vero e proprio scrigno di documenti e testimonianze unico, che Angelo De Nardis volentieri apriva agli studiosi e ai curiosi della storica civica. Purtroppo in quel palazzo, lesionato come tanti dal sisma di dieci anni fa, non potrà fare ritorno. Alla consorte, professoressa Clelia Dei, ai figli, gli avvocati Domenico (nostro Dirigente comunale) e Francesco e ai professori Massimo e Giuseppina esprimo il più profondo cordoglio a nome della Municipalità e mio personale”.