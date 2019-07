L’arte in cucina, il libro sodalizio di Zonfa e Ciccozzi

L’arte in cucina è il titolo del libro che segna il sodalizio tra Giancarlo Ciccozzi e William Zonfa.

Entrambi aquilani e artisti, pittore il primo e chef stellato il secondo, “ambasciatore” delle eccellenze gastronomiche abruzzesi nel mondo.

E il libro a 4 mani è nato proprio a L’Aquila, la loro città, pubblicato da Mondadori e presentato in una cornice simbolo del capoluogo, Piazza Duomo, alla libreria Maccarrone, che ha recentemente aperto all’angolo con via Indipendenza un secondo punto vendita.

Un volume che rappresenta un lavoro ultra decennale, cominciato molto prima del terremoto del 6 aprile e portato avanti dopo, con l’impegno e la tenacia di chi vuole far risorgere il capoluogo d’Abruzzo.

“Tenere in piedi un’attività dopo il terremoto è stato molto difficile ma andiamo avanti – ha spiegato Zonfa ai microfoni del Capoluogo.it – è stata comunque l’occasione per far conoscere non solo il territorio in senso stretto ma soprattutto alcune peculiarità che lo rendono prezioso come lo zafferano di Navelli”.

“L’inarrestabile Zonfa”, così lo ha definito Giancarlo Ciccozzi che vede nel libro, “non solo un sodalizio frutto anche della nostra amicizia ma anche un modo per far vedere come l’arte in cucina o intesa in senso canonico vadano sempre a braccetto”.

“Arte e cucina sono due caposaldi dell’Italia che la rendono bellissima ovunque nel mondo – ha aggiunto Zonfa – Giancarlo trasmette le sue idee sulla pittura e io quelle culinarie”.

“Lavorare con William è stato bellissimo – ha aggiunto Ciccozzi – è un professionista umile, simpatico ma anche molto pignolo. È stata davvero una bellissima esperienza”.

Le interviste di Alessandra Prospero