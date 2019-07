L’Aquila Explorer, il trenino turistico accende i motori

L’AQUILA – Un trenino per un’estate più fresca, all’insegna della riscoperta del capoluogo e del divertimento insieme. Questo sarà L’Aquila Explorer.

Domani, martedì 9 luglio, alle 12, a piazza Duomo, sarà presentato agli organi di informazione “L’Aquila Explorer”, il trenino turistico, di cui il Capoluogo vi aveva parlato e mostrato le immagini in anteprima, con audioguida in italiano e inglese.

L’Aquila Explorer effettuerà dei tour tra le bellezze del centro storico del capoluogo d’Abruzzo.

Domani, nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova attrattiva, interverrà l’assessore Fabrizia Aquilio. L’assessore aveva anticipato alla redazione de Ilcapoluogo.it: “Il trenino dovrebbe essere in funzione, non appena approvato il progetto nella sua interezza, percorso compreso, per i tre mesi estivi, con un tragitto lungo 35 minuti, probabilmente anche in modalità on-off: potrebbe lasciare i turisti in alcune destinazioni per poi riprenderli al giro successivo.»