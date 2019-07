Calcio, L’Aquila-Fedeli: c’è la data dell’incontro

L’AQUILA – Mercoledì scatterà l’ora delle verità in casa rossoblù. L’attesa per L’Aquila e per la sue gente sta per finire. Il presidente Marco De Paulis incontrerà Franco Fedeli.

Dopo l’interessamento, concreto fin dal principio, del proprietario dell’Elite, nota catena di supermercati – e già presidente della Sambenedettese, società di Serie C – c’era stato solo un primo incontro a L’Aquila. Dal 50% delle quote, come proposta iniziale d’acquisizione da parte dell’imprenditore, la risposta di De Paulis. Un maggiore impegno nell’acquisizione della quasi totalità delle quote, affinché fosse garantito un futuro certo alla società.

Da lì, la lunga attesa. Fino ad oggi: concordato l’incontro con Fedeli. L’attuale presidente, l’avvocato Marco De Paulis, incontrerà Fedeli mercoledì a Pomezia, negli uffici laziali dell’imprenditore, che a Pomezia ha il suo autentico quartier generale. Sarà, quasi certamente, un dentro o fuori. Intanto, però, come annunciato da De Paulis alla nostra redazione solo qualche giorno fa, L’Aquila calcistica non è più sola. Oltre alla trattiva in ballo – con buone possibilità di concretizzarsi – con Fedeli, alcuni imprenditori aquilani si sono fatti avanti, mostrando interesse nei confronti della società rossoblù. Tuttavia mercoledì l’incontro sarà esclusivamente tra il numero uno societario e l’imprenditore.

I tempi sono maturi per decidere il destino dell’Aquila. 11 giorni prima della scadenza per l’iscrizione al prossimo campionato di Promozione. Il conto alla rovescia è già cominciato.