Buoni mensa scolastici, cambiano le modalità di pagamento.

Buoni mensa scolastici, in arrivo nuovo metodo di pagamento.

L’ufficio del Diritto allo studio del Comune dell’Aquila rende noto che non è più possibile procedere al pagamento dei buoni pasto elettronici negli esercizi commerciali che erano convenzionati con l’ente fino alla fine di giugno.

E invece possibile effettuare il versamento attraverso il Mav, accendo al link , sezione “pagamenti/effettua una ricarica” del portale genitori.

Chi dovesse incontrare delle difficoltà per seguire questa procedura, può rivolgersi all’ufficio per il Diritto allo studio, via Aldo Moro n. 3, aperto il lunedì e il giovedì dalle 9.30 alle 13.30, il mercoledì anche dalle 15.30 alle 17.30.

Il testo completo dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune, a questo indirizzo

Per informazioni, bisogna contattare l’ufficio per il Diritto allo studio, 0862/645539.