Marsica, è il giorno di Mattarella: il racconto

Giornata storica per la Marsica quella di oggi: la visita di Sergio Mattarella a Tagliacozzo, Scurcola e Avezzano è la prima, in questa area geografica, di un presidente della Repubblica.

Tre tappe per ricordare le celebrazioni del 750esimo anniversario della Battaglia di Tagliacozzo tra Corradino di Svevia e Carlo d’Angiò e per abbracciare la comunità marsicana.

Una lunga giornata che inizierà a Tagliacozzo per concludersi poi nel teatro di Avezzano: il Capoluogo seguirà in diretta l’arrivo del presidente ad Avezzano.

Il capo dello stato arriverà a Tagliacozzo alle ore 10. Accolto dal primo cittadino Vincenzo Giovagnorio, Mattarella assisterà alla cerimonia di inaugurazione in Piazza Dante Alighieri, della statua dedicata al poeta, realizzata dall’amministrazione comunale.

Sarà Mattarella, assieme ai bambini delle scuole primarie e secondarie del posto, a togliere il drappo che nasconde la statua dantesca, in onore del poeta che eternizzò la battaglia, citandola in una terzina della Divina Commedia. Per la sua costruzione fondamentale il contributo prestato dalla Fondazione Carispaq. L’omaggio musicale, nel corso della cerimonia d’accoglienza, sarà a cura della banda Città di Tagliacozzo. Protagonisti anche gli alunni dell’Istituto Argoli, con i loro interventi sulla citazione dantesca della storica battaglia.

Nelle mani del presidente saranno, inoltre, consegnate in dono le chiavi della città. Un gesto simbolico con le chiavi – considerate la più alta onorificenza civica- che sono state artigianalmente realizzate da Ivan Morgante, orafo locale.

Da Tagliacozzo, Mattarella si sposterà nella vicina Scurcola Marsicana. Il momento dell’accoglienza vedrà il sindaco Maria Olimpia Morgante fare gli onori di casa. Sarà, poi, Don Nunzio D’Orazio, il parroco, ad illustrare la Statua della Madonna della Vittoria al presidente, che visiterà la Chiesa omonima, a partire dalle ore 10,30, e assisterà ad un concerto musicale. Prima assoluta per il brano “23 agosto 1268“, commissionato dal Centro Studi Carlo d’Angiò, del presidente Lorenzo Fallocco, e composto dal maestro Emilia Di Pasquale. Sarà lei a dirigere l’esecuzione da parte dell’Arteficio Ensemble.

Terza e ultima tappa Avezzano, nella cornice del Teatro dei Marsi. Alle ore 11 è previsto l’arrivo del presidente, accolto dal commissario prefettizio Mauro Passerotti, dai sindaci marsicani e dai rappresentanti provinciali e regionali. All’interno del teatro la cerimonia ufficiale, coordinata dalla giornalista Orietta Spera, in onore di Sergio Mattarella, al quale verrà anche consegnata una formella in ceramica rappresentante la battaglia dei Piani Palentini, realizzata dal professor Giuseppe Cipollone dell’Istituto Bellisario di Avezzano.

