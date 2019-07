Lago di Bomba, riaffiora auto usata per una rapina

Lago di Bomba, riaffora dalle acque il rottame di un’automobile utilizzata per una rapina.

La scoperta questa mattina presto, da parte di alcuni pescatori che hanno subito avvisato le Forze dell’ordine.

Come riporta Abruzzolive si tratta probabilmente di una macchina rubata e utilizzata di recente per fare una rapina e probabilmente è stata buttata nel lago dai malviventi sperando di non lasciare tracce.

La vettura è riemersa per l’abbassamento del livello delle acque del lago di Bomba, causato dalla siccità di queste settimane.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Casoli che hanno provveduto al recupero del mezzo insieme a una squadra di sommozzatori di Roseto degli Abruzzi e con i carabinieri di Archi, Atessa e Villa Santa Maria.

La macchina è un fuoristrada Nissan e dai primi accertamenti è emerso che è stato rubato circa venti giorni fa vicino Isernia.