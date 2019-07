In vacanza coi topi, ospiti sgraditi vicino al fiume Salinello

A #dilloalcapoluogo la segnalazione su sgraditi “incontri” in vacanza: topi imperversano vicino al fiume Salinello.

Sono tanti gli aquilani che abitualmente affollano le coste abruzzesi per le vacanze estive, da Tortoreto a Vasto. C’è chi preferisce la spiaggia, chi il campeggio vicino a un corso d’acqua, tutti alla ricerca di relax e refrigerio. Non sempre i vicini risultano di buona compagnia,si sa, ma nel caso segnalato a #dilloalcapoluogo si esagera davvero: in compagnia degli sventurati vacanzieri, infatti, arrivano i topi.

Numerosi e “ben nutriti”, i topi sono stati avvistati e “immortalati” sulle rive del Salinello, a Tortoreto (TE). Forse l’umidità e i forti temporali estivi hanno agevolato il proliferale degli sgraditi vicini, ma al di là delle cause, una cosa è certa: quella porzione di territorio ha assoluta urgenza di robusta derattizzazione.