Storicampus rilancia il cratere, otto luoghi e mille storie

L’AQUILA – Storicampus, cioè cultura condivisa.

Dal 20 al 27 luglio 2019 otto giorni di storie nell’alta Valle dell’Aterno, per rilanciare un territorio che di storia è ricco.

Il progetto Storicampus, aperto ai giovani dai 18 ai 35 anni, prevede laboratori creativi, incontri e spettacoli aperti a tutti, in cui i partecipanti vivranno un percorso di formazione «per imparare a raccontare un territorio e costruire una mappa di queste comunità», ha spiegato Rita Rufo, coordinatrice del progetto.

Capofila dell’iniziativa il Comune di Scoppito. Il progetto coinvolgerà, oltre a Scoppito, i Comuni di Barete, Cagnano Amiterno, Campotosto, Capitignano, Montereale, Pizzoli e Tornimparte.

La cultura alla base di Storicampus sarà condivisa in piazza e tra i vicoli per dare nuovo slancio a un territorio pieno di storia. «Bisogna recuperare un patrimonio per rafforzare l’identità territoriale delle nostre città», ha sottolineato il sindaco Di Scoppito, Marco Giusti.

