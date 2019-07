Sistema informatico in tilt all’ex Onpi, torna l’incubo del cambio medico

L’AQUILA – Ancora segnalazioni di disagi per disservizi all’ufficio per il cambio medico dell’ex Onpi: sotto accusa il sistema informatico.

A #dilloalcapoluogo la segnalazione di disagi per gli utenti dell’ufficio per il cambio medico all’ex Onpi, dove da ieri il sistema informatico sembra essere andato in tilt. L’ufficio, come spiegato dalla Asl a seguito di una precedente segnalazione, eroga prestazioni per 100/150 utenti al giorno, che provengono da tutto il territorio, dalla Valle Subequana alla zona Ovest. Come nel caso della segnalazione odierna, in molti casi gli utenti devono affrontare veri e propri “viaggi” di diverse decine di chilometri per poter andare al cambio medico, magari prendendo ferie, per poi trovare lunghe file che prendono diverse ore della giornata. E questo accadde “normalmente”, figuriamoci in giornate come quella di ieri, quando gli utenti sono stati informati solo sul posto di problemi al sistema informatico, senza aver ben chiaro quando la situazione tornerà alla normalità.

A febbraio, un’altra segnalazione a #dilloalcapoluogo aveva sollevato il problema delle lunghe file allo sportello, a cui la Asl aveva replicato, segnalando l’alto numero di utenti.