Piove urina dal balcone, ristoratore esasperato

Piove urina da un balcone provocando l’esasperazione e l’imbarazzo di un ristoratore di Giulianova.

L’increscioso episodio di inciviltà che ha costretto il ristoratore ad esporre un cartello fuori dal suo ristorante è stato denunciato sulla pagina Facebook “Giulianova pregi e difetti”

“Il titolare di un noto ristorante di pesce a Giulianova Paese, si è trovato costretto ad esporre questo imbarazzante cartello sulla vetrata del proprio ristorante in quanto l’inquilino al piano di sopra urina tranquillamente dal balcone fregandosene altamente dei passanti o dei clienti del ristorante che magari stanno fumando una sigaretta sul marciapiede a bordo strada”, si legge nel post.

“Questo elemento in un modo o in un altro, ha sempre fatto parlare di sé in città e mai in senso positivo, ma nonostante tutto nessuno interviene. È lui per il momento urina dal balcone…”, conclude il post.

Solidarietà al ristoratore da parte dei tanti utenti che hanno commentato il post.