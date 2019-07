Incidenti in bici: morto il 70enne di Luco dei Marsi, grave l’81enne di Paganica

L’AQUILA – Tragico bilancio per gli incidenti stradali che hanno visto coinvolti ciclisti. Non ce l’ha fatta il 70enne di Luco dei Marsi investito a giugno, grave l’81enne investito ieri a Paganica.

Purtroppo di aggrava il bilancio degli incidenti stradali che hanno coinvolto ciclisti. Come riporta Il Centro, infatti, non ce l’ha fatta Pasquale Morzilli, il 70enne investito a Paganica lo scorso 18 giugno, mentre era in sella alla sua bici. Fatali le ferite riportate a seguito dell’incidente avvenuto tra via Torlonia e via Dante, dove lo scontro è avvenuto con una Ford Fiesta guidata da una donna del posto. L’uomo ha perso conoscenza a seguito di un colpo alla testa ed è stato trasferito in ospedale, già in gravi condizioni, che lo hanno poi portato alla morte. Il 70enne lascia moglie e due figlie, i funerali si terranno domani alle 16, presso la chiesa di San Giovanni Battista a Luco dei Marsi.

Un altro grave incidente si è verificato invece ieri a Paganica, dove un anziano di 81 anni è stato coinvolto in un altro incidente stradale, avvenuto nei pressi del maneggio. L’anziano ha riportato gravi ferite, per cui è stato richiesto il trasferimento in ospedale con l’eliambulanza. L’81enne è ricoverato in rianimazione.