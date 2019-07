Avezzano, 300 persone su 150 consentite: discoteca sequestrata

AVEZZANO – Ospitava il doppio delle persone consentite, 300 anziché 150. Posta sotto sequestro la discoteca Fragile di Avezzano, locale molto frequentato dai giovani dell’intera Marsica.

La discoteca, sita in via XX Settembre, è stata sequestrara in seguito al provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Avezzano, Maria Proia, su richiesta del sostituto procuratore Maurizio Maria Cerrato. In seguito ad alcuni esposti presentati, infatti, sono iniziati una serie di controlli sui locali di intrattenimento del territorio, controlli inerenti anche la somministrazione di alcolici a minori.

Il provvedimento di sequesto è stato così eseguito dal personale della Guardia di Finanza di Avezzano, coordinato dal Comandante Luigi Falce.

Oltre al sequestro del locale è stato denunciato l’amministratore della società che gestisce il Fragile, con l’accusa di gestione non corretta. L’amministratore è difeso dagli avvocati Gianluca Presutti e Paolo Porrini. Ora dovranno decidere se chiedere il riesame.



I controlli portati avanti nella Marsica si collocano anche sulla scia di quanto accaduto recentemente a Corinaldo, in occasione del concerto del trapper Sfera Ebbasta, quando, nella mischia interna al locale morirono sei persone.

Sembra che, in via precauzionale, salterà questa sera l’apertura estiva del Ruvido, altro noto locale avezzanese, per questioni legate alla sicurezza.