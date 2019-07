A.A.A. Alunne cercasi, prima media 1967

L’AQUILA – Una foto che riporta indietro di 50 anni e suscita emozioni. La professoressa Luigina Salvi “a caccia” delle alunne della sua prima classe, la I B di Santa Lucia di Fiamignano.

Un cassetto che si apre e una foto che riporta l’orologio indietro di 50 anni. È quello che è successo alla professoressa Luigina Salvi che dopo aver ritrovato una vecchia foto si è rivolta al Capoluogo.it per tentare di rintracciare le sue ex alunne.

«Oggi, – scrive la professoressa – in un cassetto della mia scrivania, ho trovato per caso questa foto… La mia prima classe a Santa Lucia di Fiamignano! Rivedere questi volti belli, puliti, sorridenti, mi ha riportato indietro di tanti, tantissimi anni! Erano bambine dolcissime, semplici, allegre, senza alcuna malizia. I loro volti sono scolpiti nei miei ricordi più cari. In quell’anno, 1967-1968, in quella scuola, in quella classe, ho incontrato l’uomo che ha dato un senso alla mia vita, un insegnante a loro molto caro, che due anni dopo mi hanno visto sposare».

«A distanza di decenni – prosegue la professoressa Salvi – ho rivisto alcune di queste alunne a me tanto care, con il piacere di trovarle adulte realizzate affettivamente e professionalmente; nei loro occhi ho letto lo stesso piacere che ho provato io nel ricordare gli anni trascorsi insieme. Di molte ho perso le tracce e mi dispiace. Non so quante di loro vedranno questa foto e torneranno col pensiero a quel periodo. Per me rivederle è stato un momento di grande calore umano. Le abbraccio tutte con la speranza di essere contraccambiata».

E allora “sfruttiamo” la rete per una buona causa, sperando che in molte si riconoscano nella foto o tra i seguenti nomi.

La classe era così composta: