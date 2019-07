Univaq, Eolo: “Free plastic, battaglia vinta in ateneo!”



«L’Università degli Studi dell’Aquila aderisce allo #StopSinglePlasticUse: una battaglia vinta dalla nostra Associazione. – afferma in un comunicato stampa l’associazione universitaria Eolo L’Aquila, che aggiunge – Poche settimane fa avevamo proposto all’Ateneo aquilano di aderire ufficialmente alla campagna di sensibilizzazione #NoUseSinglePlastic, un progetto ormai già avviato su scala nazionale.»

«Siamo orgogliosi di leggere sul profilo ufficiale dell’Università degli Studi dell’Aquila che anche chi studia nel Capoluogo abruzzese potrà ricevere finalmente borracce in alluminio che andranno a sostituire in tal modo definitivamente quelle in plastica.»