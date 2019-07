Malore alla guida, finisce contro 4 auto in sosta

Un uomo ha avuto un malore alla guida a Collemaggio e ha investito 4 macchine in sosta.

L’episodio è accaduto questa sera intorno alle 23,30 a Collemaggio, vicino il parcheggio.

L’uomo, secondo quanto riferito da alcuni testimoni avrebbe avuto un malore alla guida e ha preso in piena 4 macchine in sosta accanto al ristorante “L’unico posto”.

Sul posto un’ambulanza che lo ha trasferito in ospedale e una pattuglia della Volante per i rilievi del caso.

Sembrano non esserci altri feriti.

Tanto spavento per gli avventori che in quel momento erano ancora seduti al ristorante, “fortunatamente andava piano e non è successo nulla. Speriamo che si rimetta presto” è stato il commento di Fabrizio Ruzza, titolare dell’Unico Posto sentito dal Capoluogo.it.