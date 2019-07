L’Aquila, mobilità sostenibile: auto elettrica per il sindaco Biondi

L’AQUILA – Iniziativa simbolica a favore della mobilità sostenibile: per 15 giorni il sindaco Pierluigi Biondi si muoverà su un’auto elettrica.

Per 15 giorni, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi si sposterà con un’auto elettrica a emissioni zero, messa a disposizione da una nota casa di produzione per promuovere la sua attività. Il mezzo resterà in dotazione all’amministrazione comunale fino al 12 luglio.

L’iniziativa, simbolica, è la premessa al progetto di riqualificazione green avviato dall’insediamento anche attraverso la costruzione del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS). «Dalle istituzioni cittadine – ha spiegato Biondi – deve partire l’attenzione ai temi della sostenibilità. La mobilità elettrica è uno dei cuori del nostro progetto di innovazione della città».