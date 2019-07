L’Aquila, dimesso l’unico contagiato dalla legionella

L’AQUILA – Dimesso dall’ospedale il sessantenne aquilano affetto da legionellosi.

Come riporta Il Centro, l’uomo era stato ricoverato nel reparto di Pneumologia ed è stato sottoposto al protocollo previsto per l’infezione.

Il sessantenne rappresenta l’unico caso a L’Aquila di persona contagiata dal batterio della legionella.

Gli altri cinque casi erano stati registrati tutti nella zona della Marsica.

L’ARTA ha predisposto nel frattempo i controlli nell’abitazione dell’uomo per trovare il luogo in cui si è sviluppato il batterio ma per conoscere i risultati si dovranno attendere due settimane.

L’uomo risiede nella frazione di Lilletta di Bagno, in un complesso di nuova costruzione: erano stati proprio i vicini a sollecitare i controlli dell’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente, anche se gli stessi sono stati effettuati solo nell’abitazione del sessantenne e non sul sistema idrico dell’intero complesso.