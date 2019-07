L’Aquila, calendario demuscazione: le precisazioni del settore ambiente

L’AQUILA – Calendario demuscazioni mese di luglio, le precisazioni dal settore ambiente.

Per rispondere alle osservazioni rivolte da alcuni cittadini su quelle che sono le zone interessate dal primo ciclo di demuscazione che si svolgerà nel mese di luglio 2019 sul territorio comunale, il settore Ambiente del Comune dell’Aquila specifica quanto segue.

Gli interventi riguarderanno tutte le frazioni e l’intera area urbana, sia in riferimento al centro storico che alla periferia. Saranno interessate dal trattamento anche tutte le zone non espressamente specificate in elenco, ma che si trovano lungo il percorso indicato. Si precisa che le date potranno essere modificate in funzione di segnalazioni di priorità da parte della cittadinanza o per motivi tecnici legati alle condizioni atmosferiche.

La Società incaricata del servizio utilizzerà prodotti a base di microorganismi naturali, con impatto ambientale zero, in grado di esprimere il massimo risultato con il minore grado di tossicità. Prodotti mirati alla salvaguardia di aree abitative ed industriali, per la distruzione selettiva degli organismi infestanti senza alcun rischio nocivo per l’uomo. Si ricorda comunque alla popolazione – come di prassi – di tenere le finestre chiuse durante lo svolgimento delle operazioni che si svolgeranno dalle ore 22 alle 6 del mattino del giorno successivo.

QUESTO IL DETTAGLIO DEI GIORNI E DEL PERCORSO INTERESSATO DAL TRATTAMENTO:

04/07/2019 S.GREGORIO – ONNA – PAGANICA – TEMPERA –BAZZANO

05/07/2019 PESCOMAGGIORE – FILETTO – CAMARDA – FONTE CERRETO – ASSERGI – ARAGNO – COLLEBRINCIONI

08/07/2019 PRETURO – SASSA – COLLE DI SASSA – POGGIO MARIA –GENZANO – PALOMBAIA DI SASSA – PAGLIARE DI SASSA -S. MARTINO – FOCE DI SASSA – BRECCIASECCA – CESE – POZZA – DI SASSA – S. MARCO – SANTI – CASALINE – MENZANO – COLLE PRETURO

09/07/2019 MONTICCHIO – CIVITA DI BAGNO – VALLESINDOLA DI BAGNO – BAGNO GRANDE – BAGNO PICCOLO – ROIO (tutte le frazioni) – COLLEFRACIDO – S. BENEDETTO DI BAGNO

10/07/2019 C.DA PILE – C.DA CAVALLI – C.DA CAPPELLI – STAZ.NE F.S. – CENTRO STORICO DELLA CITTA’ E QUARTIERI LIMITROFI – CIMITERO L’AQUILA

11/07/2019 ARISCHIA – S. VITTORINO – CANSATESSA – COPPITO

12/07/2019 S.BARBARA – SANTANZA – S. FRANCESCO – TORRIONE – S. SISTO

15/07/2019 S.GIACOMO – GIGNANO – TORRETTA – S. ELIA – PIANOLA

16/07/2019 PETTINO – C.DA VETOIO – C.DA ROMANI – C.DA PRATELLE