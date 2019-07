Una tre giorni all’insegna dell’amicizia, quella vera, basata sui valori più autentici di chi vive la montagna, hanno inteso trascorrere insieme il Gruppo Alpini ‘Valleverde’ di Camarda ed il Coro ‘Castel Rocca di Madrano’ di Pergine Valsugana (TN).

Insieme a loro anche il Coro della Portella ed il Gruppo Alpini di Assergi.

Un’amicizia che è sfociata in un vero e proprio gemellaggio in occasione dell’Adunata Nazionale Alpini a Trento del 2018. Occasione creata da Marcello Scipioni, nato e cresciuto a Camarda e che, per motivi di lavoro, ha messo le radici a Madrano ed ora è membro attivo, come lo era quando abitava nel suo Paese, di una Comunità straordinaria.

Una tre giorni che ha avuto inizio venerdì 28 giugno, giorno del loro arrivo in terra d’Abruzzo, ed ha visto il Coro esibirsi e riscuotere successo di pubblico presso la Chiesa S. Maria Assunta di Assergi – un doveroso ringraziamento va all’ASBUC di Assergi, che si è adoperato in toto per la riuscita della serata.

Sabato 29, giornata intensa: mattinata dedicata alla visita del centro storico dell’Aquila, che gli amici di Madrano hanno molto apprezzato. Nel primo pomeriggio a San Pietro, presso il Santuario Giovanni Paolo II, il Coro ha accompagnato la celebrazione eucaristica. Ma Il momento più intenso si è concretizzato in serata, nella Chiesa Madonna di Valleverde a Camarda, dove, unitamente al Coro della Portella (e qui, purtroppo, il pensiero non può non correre ad una delle sue colonne portanti, il caro Giuseppe Rotellini, ‘Peppaccio’ per gli amici, uomo di grande umiltà, saggezza e serietà che, improvvisamente, è ‘andato avanti’, lasciando in tutti coloro che lo conoscevano un vuoto infinito) – hanno deliziato il folto pubblico con un bellissimo ed attesissimo concerto.

A chiudere la serata, ancora tutti insieme, alpini e cantori, per una ricca cena in stile ‘alpino’.

La visita si è conclusa domenica 30, ma prima di ripartire alla volta del Trentino, gli amici del Coro ‘Castel Rocca di Madrano’ non hanno voluto mancare alla celebrazione eucaristica per i festeggiamenti in onore di S. Giovanni

Battista, Santo Patrono di Camarda.

Sintonia di note e affinità di intenti hanno suggellato dunque un’amicizia che travalica le montagne, nel segno della solidarietà e della passione per un’alpinità che non ha confini.