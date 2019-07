Clochard e degrado, via di Vincenzo dimenticata

Clochard, sporcizia e degrado: così si presenta via Giovanni di Vincenzo a L’Aquila.

Continuano ad arrivare una serie di segnalazioni alla rubrica “Dillo al Capoluogo” che denotano come il degrado e l’incuria siano ancora protagonisti di giorno e di notte in questa zona che tra l’altro è densamente occupata.

Le immagini mostrano dei clochard che dormono a terra su giacigli improvvisati senza un riparo tra rifiuti e l’indifferenza più totale.

Sono persone di colore, probabilmente senza una dimora stabile.

Il problema dei clochard era già stato sollevato qualche mese fa, ma sembra che per adesso non siano state trovate soluzioni.

Per una questione di delicatezza alcune immagini abbiamo preferito non mostrarle; ma è evidente che la situazione sia sfuggita di mano.

Si vede in un video un cagnolino padronale che va a fare in pieno giorno i suoi bisogni su una panchina dove, avvolto in un sacco come se fosse spazzatura o un morto, dorme una persona, un clochard, con i piedi penzolanti e privo di scarpe.

Da un’altra parte un uomo, sempre di colore, dorme rannicchiato su se stesso accanto a un cespuglio, visto da lontano potrebbe essere confuso per spazzatura.

Che poi in queste giornate d caldo stanno così, nel totale abbandono, senza acqua e senza possibilità di ottemperare all’igiene personale, rischiando anche di contrarre qualche malattia.

Di notte queste stesse persone escono dai cassonetti, come se fossero dei topi, dove probabilmente si sono nascoste o chissà magari alla ricerca di qualche rifiuto commestibile.

I residenti chiedono un intervento affinchè tutti nella zona possano stare tranquilli, anche per queste persone abbandonate a loro stesse che hanno diritto alla dignità.

