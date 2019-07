Whatsapp, Instagram e Facebook down contemporaneamente

Le tre piattaforme social più note vanno giù contemporaneamente.

Impossibile scaricare file audio o video e problemi nel download di tutti i file multimediali.

Non è la prima volta che Whatsapp, Instagram e Facebook vanno in down contemporaneamente.

È già successo a marzo, quando per un intero pomeriggio e un’intera serata tantissimi utenti non riuscivano a vedere i nuovi post, pubblicare foto o addirittura loggarsi.

Un vero blackout che si è riproposto oggi, 3 luglio, circa 4 mesi dopo.

Intanto gli utenti si sfogano su Twitter, che raccoglie le segnalazioni dei down della altre piattaforme, con la solita ironia da millennials: