Meraviglie a portata di mano a Civitaretenga

Meraviglie a portata di mano, si apre cartelloni di eventi a Civitaretenga.

“Meraviglie a portata di mano” è il nome scelto per il cartellone di eventi che si aprirà sabato 6 luglio nel piccolo borgo di Civitaretenga, nell’Aquilano.

Il cartellone fino al 17 agosto porterà in cinque borghi della piana di Navelli concerti e spettacoli, escursioni a piedi e in mountain bike, degustazioni enogastronomiche, incontri e visite guidate.

“Meraviglie a portata di mano” aprirà con le note della società aquilana dei concerti “Bonaventura Barattelli”, alle 21,30 nello scenario del chiostro quattrocentesco dell’ex convento di Sant’Antonio a Civitaretenga.

Protagonisti Katia Ghigi al violino e Michele Rossetti al pianoforte.

Musicista affermata e direttrice del Summer Festival di Gubbio la Ghigi, artista in carriera e direttore degli storici corsi internazionali di Norcia e direttore artistico del Concorso Pianistico Internazionale “Città di Spoleto” Rossetti.

I due eseguiranno musiche di Bach, Mozart, Schubert, Brahms, Rachmaninov e Bartók.

Al concerto sarà abbinata una degustazione di vini di qualità, curata dalla delegazione dell’Aquila dall’Associazione italiana sommelier (Ais), e di prodotti locali di eccellenza con il Consorzio per la tutela dello zafferano dell’Aquila Dop, con la presenza dei Presidi Slow Food, al termine dell’esibizione dei musicisti.

“Meraviglie a portata di mano” è un progetto finanziato con i fondi Restart e che vede come Comune capofila Navelli, in partnership con Caporciano, Carapelle Calvisio, Prata d’Ansidonia, San Pio delle Camere.

Una proposta artistica realizzata in collaborazione con la Società aquilana dei concerti “Barattelli”.

Un progetto ambizioso, un calendario ricco e variegato, un ventaglio di occasioni per scoprire i cinque comuni, raggruppati nella cosiddetta Area omogenea n. 6.

“Hanno colto al volo la ricca occasione offerta dal Programma Restart per unire le forze e lavorare insieme, riuscendo a mettere in piedi un cartellone comune, lungo tutta l’estate, che si propone di attirare visitatori, turisti e anche tanti aquilani alla ricerca di un’offerta che soddisfi passioni diverse, dalla musica classica alla musica pop, dallo spettacolo puro alla valorizzazione delle ricchezze architettoniche e paesaggistiche, passando per degustazioni dei prodotti tipici locali”, si legge in un comunicato.

“Un approccio a tutto tondo anche nella scelta di affidarsi a professionisti, come la Società aquilana dei concerti Barattelli per la cura dell’offerta musicale di qualità e di impatto, ma anche di coinvolgere giovani locali per proporre visite guidate e aperture di Chiese, monumenti e di un piccolo museo diffuso sparso per il territorio, e associazioni come il Consorzio per la Tutela dello Zafferano dell’Aquila Dop, l’associazione culturale Le Vie dello Zafferano e la Pro loco di Navelli, per arricchire gli eventi facendo sinergia”, continua il comunicato.

Le Meraviglie a portata di mano sono i borghi stessi, cornice naturale del ricco calendario di eventi, i prodotti tipici, il paesaggio incontaminato nel suo complesso, grazie anche agli appuntamenti settimanali con escursioni trekking e mountain bike a cura del Parco avventura Il Regno dei Mazzamurelli”, conclude il comunicato.