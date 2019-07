Maltempo e disagi, infiltrazioni d’acqua in una sala operatoria del San Salvatore

L’Aquila vittima del maltempo nel pomeriggio di ieri, disagi alla viabilità e al San Salvatore, a causa di infiltrazioni d’acqua.

La violenta grandinata che ha colpito la città ha creato diversi danni. L’acqua penetrata all’interno del presidio ospedaliero ha raggiunto anche una sala operatoria e uno spogliatoio degli infermieri, come riporta il quotidiano Il Centro.

La sala operatoria oggi dovrà essere, molto probabilmente, sanificata, nonostante ieri la situazione fose tornata già sotto controllo. Alcune infiltrazioni si sono verificate anche dal tetto della sede della direzione sanitaria, in via Saragat.

Maltempo estivo a L’Aquila, disagi non solo al San Salvatore

La breve ma violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sulla città ha arrecato numerosi disagi anche alle coltivazioni. Si sono registrati, infatti, numerosi interventi da parte dei Vigili del Fuoco, per riparare agli allagamenti verificatisi in particolare nella frazione di Coppito. Molte delle richieste, tra l’altro, sono rimaste insoddisfatte a causa di personale a corto per gli interventi nel grave incendio scoppiato nell’azienda Gea, comune di San Vincenzo Valle Roveto.

Disagi inevitabili anche alla circolazione, con allagamenti alle strade. In particolare la viabilità è risultata difficiltosa su Viale della Croce Rossa, ma anche intorno alla Statale 80 e in via Madonna di Pettino. Allagato inoltre il piazzale della stazione.

Forti abbassamenti di temperatura, che hanno creato un’escursione termica rilevante rispetto ai gradi registrati in mattinata. Il caldo intenso delle ore mattutine, infatti, è stato all’origine della causa che ha portato un’anziana donna ad accasciarsi a terra, in strada, lungo via Cardinale Mazzarino, per un malore improvviso. Sempre per il caldo, inoltre, come riporta Il Centro, un giovane ciclista, proveniente dal teramano, si è sentito male dopo essere giunto nell’Alta Valle dell’Aterno, causa disidratazione.