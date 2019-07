L’Aquila, presentata la ‘ Granfondo alte cime d’Abruzzo’

Presentata la 12esima edizione della ‘Granfondo alte cime d’Abruzzo’

Al via domenica 7 luglio, h 9 a Castel del Monte

L’AQUILA, 3 LUGLIO 2019 – Si è tenuta oggi a palazzo Fibbioni all’Aquila la conferenza stampa di presentazione della 12esima ‘Granfondo alte cime d’Abruzzo’.

Una gara di 97 chilometri e oltre 1.600 metri di dislivello per un percorso unico che attraverserà alcuni dei borghi più attrattivi del comprensorio di Campo Imperatore, come Castel del Monte a Calascio, e poi Santo Stefano di Sessanio, Barisciano, San Demetrio, San Gregorio, Paganica, Camarda e Assergi.

La granfondo chiude un weekend che mette insieme sport e intrattenimento.

Si parte con lo spettacolo dedicato al campione del ciclismo italiano Marco Pantani, sabato 6 alle 21,30 al teatro comunale “Francesco Giuliani” con lo spettacolo “D5, Pantani. Storia di un capro espiatorio”, diretto da Chiara Spoletini, il racconto della vicenda umana e sportiva del ciclista Marco Pantani, dalla squalifica alla penultima tappa del Giro d’Italia 1999 a Madonna di Campiglio.

Si proseguirà domenica 7 con la 12esima edizione della ‘Granfondo alte cime D’Abruzzo’, che partirà da Castel del Monte alle 9 per attraversare alcuni dei Comuni più attrattivi del Gran Sasso. A presentare la manifestazione c’erano il sindaco di Castel del Monte Luciano Mucciante, che ha illustrato il cartellone estivo del paese, e tutto il gruppo della Polisportiva locale, che organizza la gara dal 2014.

“Abbiamo sempre cercato di puntare sulle attività sportive e culturali per tenere insieme il paese – ha commentato Mucciante – grazie al lavoro importante dei giovani della Polisportiva abbiamo avuto negli anni la presenza di atleti che puntano ai campionati nazionali o regionali, ad esempio Francesco Moser (che ha presentato anche un suo libro),

Danilo De Luca (vincitore del Giro d’Italia) e Giulio Ciccone nell’edizione dell’anno scorso. In questi anni abbiamo cercato di destagionalizzare le attività turistiche, già a gennaio la Polisportiva organizza attività, come la Marcia di Campo Imperatore, ciaspolate e altro: ognii mese c’è un evento o sportivo, enogastronomico o culturale, proprio per cercare di far conoscere le nostre terre e far arrivare gente da tutt’Italia e anche dall’estero. Proprio in questi giorni c’è un grande flusso di persone dalla Germania, dall’Austria, dall’Olanda, dall’America e ora stiamo lavorando per portare a Castel del Monte anche turisti cinesi. Vuol dire che tutto quello che è stato fatto con la collaborazione di coloro che amano Castel del Monte, ha realizzato e diffuso un’immagine molto attrattiva. Questo è il mio ultimo anno da sindaco, con il cartellone estivo 2019 vorremmo lasciare un segno positivo. Vorremmo che i giovani continuassero a impegnarsi per il futuro del paese”.

A spiegare i dettagli della gara sono stati Luca Tuccella e Marco Petronio della Polisportiva di Castel del Monte. “Un circuito unico di gara, per un totale di 97 chilometri e oltre 1.600 metri di dislivello – ha spiegato Tuccella – la gara ha un andamento semplice all’inizio: raggiungerà con dei saliscendi il Comune di San Demetrio, per poi arrivare a Paganica, da cui comincerà la parte più importante e impegnativa dellla granfondo con una salita che ci porterà a quota 1.759 metri, il Valico della Fossa di Paganica. Una salita divisa in due tronconi: una parte va dalla frazione di Assergi fino a Fonte Cerreto, molto impegnativa per 3 chilometri di pendenze elevate. Da qui la salita diventa più agevole fino ad arrivare alla Piana di Campo Imperatore, da cui parte un’altra piccola salita che immette sulla discesa finale fino a rientrare in paese. Un percorso adatto a ciclisti allenati, per questo vi abbiamo associato un secondo percorso cicloturistico di 50 chilometri, con partenza e arrivo sempre alle 9 da viale della Vittoria e che arriverà fino alla Piana di Campo Imperatore. Alla cicloturistica possono partecipare tutti i ciclisti a prescindere dalla preparazione atletica, famiglie e ragazzi, con bici da corsa, mountainbike ed e-bike”.

Gli organizzatori ricordano che domani giovedì 4 luglio scade il termine per iscriversi con quota agevolata online. Le iscrizioni riprenderanno in loco a Castel del Monte sabato pomeriggio e domenica mattina. La festa continuerà nel pomeriggio con un ricco pasta party e divertimento per tutti. Gli atleti troveranno nel pacco gara integratori, prodotti alimentari e una borsa porta scarpe, mentre per i premiati ci saranno prodotti tecnici e tipici del comprensorio. Saranno premiati i primi tre ciclisti assoluti sia per gli uomini che per e donne e i primi tre per le 11 categorie previste.

La granfondo punta ai 400 iscritti, media più o meno raggiunta negli ultimi anni, considerando che il percorso è molto impegnativo. Per Marco Petronio della Polisportiva “è uno degli eventi che proponiamo prima di tutto come gruppo di amici che ha deciso di animare con eventi non soltanto sportivi la vita del comprensorio di Campo Imperatore. Durante l’anno cerchiamo ad esempio di svolgere ciaspolate enogastronomiche a febbraio. La ‘Granfondo alte cime d’Abruzzo’ unisce molto la vita di noi ragazzi di Castel del Monte e degli altri borghi, perché dietro l’organizzazione della gara c’è un lavoro lungo e complesso che occupa molte persone del paese, disposte a darci una mano con il loro contributo, a partire dall’amministrazione comunale. Abbiamo preso il testimone di questa manifestazione nel 2014, molte cose sono cambiate cercando sempre di migliorarci. Quest’anno puntiamo a crescere anche con le iscrizioni”.

Tanti gli eventi descritti da Mucciante, c’è la ‘Notte delle streghe’ il 17 agosto, passando per le giornate di agosto dedicate al decennale del sisma, in occasione delle quali sarà consegnata la ‘Verga d’Argento’ alle personalità nazionali e non che hanno accompagnato il cratere sismico in questi 10 anni: dall’ex ministro Fabrizio Barca al sottosegretario Gianni Letta, al vicepresidente del Csm Giovanni Legnini, fino all’ex sottosegretaria con delega alla ricostruzione Paola De Micheli, una serie di eventi che coinvolge anche tutti i Comuni di Villa Santa Lucia e Santo Stefano di Sessanio, mentre il 5 agosto ci sarà l’inaugurazione del Museo nazionale della Transumanza. Torna anche la ‘Rassegna degli ovini’, quest’anno di nuovo organizzata dalla Camera di commercio dell’Aquila. Altri eventi sportivi previsti per l’estate castellana 2019 sono lo ‘Street boulder’ tra le mura del centro storico il 20 e 21 luglio.

Sarà anche l’occasione per fare il punto sulla ricostruzione dei Comuni del comprensorio colpiti da sisma nel 2009. “La ricostruzione privata a Castel del Monte procede bene, ha superato il 70% – ha spiegato Mucciante – dobbiamo assegnare la ricostruzione di una decina di aggregati che sono quasi pronti e ci auguriamo di finire entro la fine dell’anno. Poi ci vorrà qualche anno ancora per ricostruire effettivamente. Procede anche la ricostruzione pubblica, che dovrebbe concludersi nei prossimi anni: entro settembre affideremo la ricostruzione del Comune, mentre quella della torre civica la stiamo assegnando in questi giorni”.

Per chi vorrà il Comune organizza per sabato e domenica visite guidate nel centro storico di Castel del Monte, che è uno dei borghi più belli d’Italia, dedicate agli atleti e ai loro accompagnatori.

A sostegno della ‘Polisportiva Castel del Monte’, oltre al Comune, anche la Provincia dell’Aquila e tante altre associazioni e cittadini del territorio.

Partner ufficiali della ‘Granfondo alte cime d’Abruzzo’ sono: Ethicsport e Freebike.

“La ‘Granfondo alte cime d’Abruzzo’, che fa parte del circuito ‘Centro d’Italia’ e del campionato Acsi, è una gara ormai consolidata – ha aggiunto Tuccella – Per noi della polisportiva organizzare la granfondo è una occasione per rivitalizzare questi territori così belli e per sensibilizzare sempre più i giovani ad avvicinarsi allo sport. Un evento reso possibile grazie al nostro attaccamento a Castel del Monte, e grazie alla passione per lo sport, che alleggeriscono il duro lavoro, con il sostegno anche di altre associazioni del posto”.

Per domenica 7 luglio nel campo sportivo del paese sarà allestito il villaggio sportivo, quartier generale per mettere a punto le ultime iscrizioni e il ritiro dei pettorali. Nel campo sportivo saranno anche allestite le docce per gli atleti e, al termine della competizione, si terrà il pasta party (nella palestra comunale), con un pasto a base di prodotti tipici preparato dagli Alpini di Castel del Monte, e tanta buona musica.

Il link per altre informazioni e per consultare il regolamento della gara