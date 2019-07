L’Aquila, incarico nazionale per l’assessore Petrella: si libera un posto in Giunta

Il sindaco Pierluigi Biondi alle prese con l’ipotesi di un “rimpastino”: incarico nazionale per l’assessore Monica Petrella, che si appresterebbe a lasciare la Giunta.

Dopo il varo della “Giunta dei tecnici”, comincia a farsi concreta l’ipotesi di un nuovo “rimpastino” per il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi. L’assessore Monica Petrella, infatti, starebbe per lasciare la Giunta per un prestigioso incarico di livello nazionale.

Si libera così un posto, particolarmente ambito da Forza Italia che, pur con 5 consiglieri, è ancora senza rappresentanza politica in Giunta. Escluso il presidente del Consiglio Roberto Tinari, i “papabili” sarebbero quindi Berardino Morelli, Giorgio De Matteis, Marcello Dundee e Maria Luisa Ianni.

Ma sembra essere proprio Maria Luisa Ianni la più “quotata” per sostituire l’assessore Petrella.