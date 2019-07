Disperso sul Monte Cagno, salvato dai Carabinieri Forestali

Carabinieri Forestali portano in salvo un uomo disperso sulle pendici di Monte Cagno.

La chiamata degli anziani genitori al 112 e le ricerche immediate hanno avuto un lieto epilogo

Nella mattinata del 02 luglio alle 10.40 circa, la pattuglia della Stazione Carabinieri Forestale di Rocca di Mezzo è stata allertata dalla Centrale Operativa 112 dell’Aquila per una persona dispersa sulle pendici di Monte Cagno, in Comune di Rocca di Cambio.

La Centrale Operativa si è messa in contatto i militari con il segnalante, un ottantenne che riferiva che il figlio si era allontanato dall’abitato di Rocca di Cambio in direzione di Monte Cagno e si trovava in difficoltà.

I militari si sono attivavati immediatamente per raggiungere la località indicata nel più breve tempo possibile mentre si tenevano in contatto telefonicamente con l’uomo che aveva riferito di essere disorientato e di non riuscire a trovare il sentiero per tornare indietro, ma di stare tutto sommato bene.

Sul posto, con l’aiuto di contatti telefonici e verbali, i militari hanno individuato la posizione del disperso così da raggiungerlo e riportarlo a valle.