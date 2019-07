Confcommercio L’Aquila, ecco il nuovo consiglio direttivo

Rinnovato il Consiglio Direttivo della Confcommercio L’Aquila ed eletto il nuovo Presidente.

Si è svolta oggi, presso la Sede Sociale, l’Assemblea della Confcommercio Comprensoriale Aquilana che, di fatto, coincide, con tutti i Comuni del Cratere Sismico del 2009 per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

Risultano eletti nel nuovo Consiglio: Alberto Capretti, Adolfo Bonura, Giorgio Carissimi, Grazia Colantoni, Mario Corrente, Antonino Fallanca, Agostino Galgani, Roberto Maccarrone, Ugo Mastropietro, Riccardo Muzi, Concezio Nardecchia, Natalia Nurzia, Gianluigi Santeusanio, Daniele Stratta.

Sono stati cooptati nel medesimo Organo Sociale: Lucio Marinangeli, Silvia Di Pompeo e Armenuhi Passayan.

Alla Guida del Consiglio è stato eletto l’imprenditore Angelo Liberati, che gestisce da anni la ultra cinquantennale attività di famiglia con il fratello Gianfranco, lo storico supermercato Conad adiacente allo Stadio Fattori nel centro cittadino del capoluogo.

Al neo eletto Presidente ed a tutti i membri del nuovo Consiglio Direttivo sono giunte le più vive congratu-lazioni del Presidente e del Direttore Regionali di Abruzzo Confcommercio Roberto Donatelli e Celso Cioni, che hanno presenziato ai lavori assembleari.

Nei prossimi giorni verrà reso noto il programma che sarà illustrato in un incontro pubblico con gli organi d’informazione.

Numerosi e calorosi i messaggi di felicitazioni giunti al neo presidente Liberati da autorevoli esponenti Nazionali di Confcommercio e della Fida (Federazione Italiana Dettaglianti dell’Alimentazione), di cui è mem-bro di Giunta Nazionale.

“Un particolare ed affettuoso abbraccio è stato riservato al neo eletto da parte del presidente uscente Alberto Capretti che per lunghi anni ha guidato l’organismo comprensoriale ed al quale tutti i vertici di Confcommercio hanno riservato un lungo e meritato applauso per ringraziarlo del suo laborioso e proficuo impegno dedicato alla crescita dell’Associazione di Categoria”, si legge in una nota.

Gli auguri del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, al neo presidente eletto.

“Piena soddisfazione” è stata espressa dal sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, per l’elezione di Angelo Liberati alla guida del Consiglio direttivo della sezione comprensoriale aquilana di Confcommercio.

“La sua solida esperienza di imprenditore, unita alla virtuosità di una famiglia che da mezzo secolo opera con profitto nel terziario, sono le migliori garanzie per un organismo di così spiccata importanza per le nostre imprese – ha scritto Biondi in un messaggio rivolto al neo presidente – a nome della Municipalità, oltre le felicitazioni, Le esprimo la certezza che saprà svolgere il Suo mandato con quelle capacità che si richiedono al massimo esponente di un’organizzazione di importanza vitale per la rinascita del territorio, visto che abbraccia quasi tutti i Comuni del cratere sismico del 2009”.

Il sindaco si è inoltre rallegrato con tutti i nuovi componenti del Consiglio direttivo.

“Si tratta di Aquilani di marcato spessore, sia di nascita che di adozione – ha osservato ancora Biondi – che certamente sapranno fornire il supporto necessario per operare al meglio”.

Biondi ha inoltre salutato e ringraziato il presidente uscente della Confcommercio comprensoriale dell’Aquila, Alberto Capretti “per il proficuo lavoro svolto in questi anni”, grazie al quale è stato offerto “un sostegno determinante alla faticosa ripresa delle attività produttive all’Aquila e nel territorio del cratere sismico”.

Un obiettivo tutt’altro che agevole – ha concluso il sindaco Biondi – viste le gravi problematiche che hanno investito questo e gli altri settori della nostra società, originate da una tragedia di rilevanti proporzioni”.