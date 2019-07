Torta soffice Baby Matteo Cake

Per i Pasticci di Ale un dolce ideato per il piccolo Matteo. Una torta delicatissima, super soffice e ricca di ingredienti genuini. Adatta ai bambini, ma golosissima anche per i grandi.

Ingredienti:

– 4 uova

– 1 vasetto di yogurt magro

– 1 vasetto di miele (liquido, di acacia)

– 1 vasetto di olio di mais

– 3 vasetti di farina

– la buccia grattugiata di 1 limone non trattato o di un’ arancia non trattata

– 1 bustina di cremor tartaro (cui è stato già aggiunto il bicarbonato di sodio) oppure 1 bustina di lievito per dolci

Prima di tutto, separate i bianchi dai tuorli. Amalgamate i tuorli versando a filo il miele; quindi, amalgamate meglio con il battitore. Unite olio e farina e continuate ad amalgamare con il battitore.Unite la buccia del limone o dell’arancia. Montate a neve i bianchi. Unite il cremor tartaro o il lievito all’impasto; incorporate, quindi, i bianchi appena montati a neve.

Versate l’impasto in una tortiera di circa 22 cm di diametro e lasciate cuocere in forno preriscaldato a 160° per 50-55 minuti.

LINK: http://ipasticcidiale.blogspot.com/2019/06/baby-matteo-cake-una-torta.html?view=flipcard