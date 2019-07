Tempera, la Sagra della Trota è alla sua 3^ edizione

5-6- 7 Luglio 2019 : La Sagra della Trota è alla sua 3^ Edizione.

La frazione di Tempera torna a tingersi di entusiasmo, di calore, di vitalità e soprattutto ripropone la bontà dei piatti tipici: spaghetti al sugo di trota, trota arrosto, filetti di trota panati e la singolare ed unica Trota alla Temperese.

Il tutto reso originale e genuino grazie all’utilizzo di prodotti di prima scelta;trote allevate con metodi del tutto naturali nelle limpide acque del Fiume Vera, una trota che vanta una rara certificazione definita “antibiotico free”, olio di frantoio per il condimento a freddo.

A questi elementi principali si fonde la passione e l’amore di tutto lo staff, che lavora con dedizione per mantenere alto il livello qualitativo delle pietanze.

Per chi non ama il pesce, menù alternativo a base di carne.

Oltre alle serate previste per il dopo cena, la Pro Loco Tempera, vi invita a partecipare domenica 7 luglio ore 11.30, alla cerimonia commemorativa in occasione del decennale del sisma; saranno presenti le rappresentanze dei volontari che hanno aiutato la popolazione temperese nei campi di accoglienza.

Gli stand saranno aperti anche domenica a pranzo.