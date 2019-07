Michele Fina, segretario regionale con 10 anni di ritardo

La candidatura unica di Michele Fina a segretario regionale del Pd mi porta indietro di 10 anni, esattamente al 5 aprile 2009.

Era una calda domenica di sole e l’appuntamento per la scelta del nuovo segretario regionale era a Sulmona: Fina contro Paolucci, Aree interne contro D’Alfonso e la costa.

Una giornata memorabile perché chiudeva il cerchio degli avvenimenti giudiziari del 2008 e perché accompagnava D’Alfonso verso l’apice della sua carriera politica.

Studiando il Partito Democratico, dalla sua nascita alla sua crisi attuale, ho imparato la rappresentatività delle correnti e delle minoranze; ma anche le strategie di eliminazione degli antagonisti troppo scomodi.

Ebbene, tornando al 5 aprile, la battaglia politica fu importante, una lectio magistralis di alleanze e di acquisizioni che assicurarono la vittoria a Silvio Paolucci, delfino dell’ascendente astro dem sindaco di Pescara.

A muovere le pedine delle alleanze dem di questa povera regione, l’evergreen Franco Marini.

Al termine di questa lunga giornata di interminabili interventi e di diplomazia politica, abbiamo accompagnato lo sconfitto Michele Fina a cena in un delizioso locale in centro a Sulmona.

Alle 23 è arrivata la notizia della forte scossa di terremoto che ha allarmato L’Aquila, preda di uno stremante sciame sismico.

Sono ripartita in fretta e furia, preoccupata per i bambini a casa con la baby Sitter.

Ho fatto il viaggio di ritorno con Stefano Albano, giovanissimo piddino figlio d’arte, e l’ho riaccompagnato in via Sallustio, proprio sopra al Mithos.

Naturalmente è stata l’ultima volta in cui ho visto Via Sallustio integra.

Giusto il tempo di arrivare a casa ed è arrivata la seconda scossa dell’una.

Il resto è storia…

Voglio congratularmi con il nuovo segretario regionale Michele Fina, certa che saprà traghettare il partito regionale verso una politica di prossimità e di sensibilità; di risposte e di soluzioni; di concretezza e solidità.