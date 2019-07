L’Aquila, violenta grandinata paralizza la città

Una violenta grandinata si è abbattuta sull’Aquila. Allagamenti e difficoltà di circolazione stradale.

L’afosa estate aquilana oggi pomeriggio è stata bruscamente interrotta da una violenta grandinata che ha paralizzato la città. Impossibile i movimenti in auto in sicurezza. Per diverso tempo automobilisti e cittadini sono rimasti “ostaggio” dell’improvviso scroscio di acqua e grandine. Sulle strade, imponenti pozze d’acqua rendono pericoloso il percorso, soprattutto nella zona di via della Comunità europea, via Da vinci e via Amiternum. Situazione simile su L’Aquila Ovest. Temperature in netta diminuzione.

Si teme anche per l’agricoltura.

In aggiornamento.