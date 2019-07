L’Aquila – Mercoledì ampi spazi di sereno nella mattinata; temporali attesi nel corso delle ore pomeridiane. Residue piogge in serata in generale esaurimento nella notte. Temperature comprese tra +15°C e +29°C.

In Abruzzo sole prevalente nel corso della mattinata su tutto il territorio, temporali attesi al pomeriggio sui settori interni, mentre sulla costa il tempo si manterrà stabile. Migliora in serata salvo residue piogge sulle aree interne.

In Italia acquazzoni e temporali al nord Italia specie durante il pomeriggio eccetto lungo le coste della Liguria, Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Fenomeni particolarmente intensi sulle Alpi, prealpi e pianure adiacenti. Bel tempo al Centro Italia con cieli sereni su tutte le regioni al mattino. Qualche temporale previsto in Appennino al pomeriggio, si rinnovano le condizioni di tempo asciutto poi in serata e in nottata con cieli in prevalenza sereni. Generale stabilità sulle regioni meridionali con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino ovunque. qualche nube in più al pomeriggio sui settori più interni e locali temporali associati, sempre soleggiato lungo tutte le coste. Cieli nuovamente sereni in serata e in nottata su tutti i settori.

Temperature minime stazionarie mentre le massime sono attese in lieve calo.

(Centro Meteo Italiano)