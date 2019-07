L’Aquila, ecco Spinpinpiazza: giochi e laboratori per bambini a Piazza Palazzo

L’AQUILA – Venerdì 5 luglio arriva “Spinpinpiazza”: Piazza Palazzo si riempirà di giochi e laboratori per bambini.

A un mese di distanza dell’evento del 1 giugno – quando circa mille bambini hanno riempito Piazza Duomo per formare la grande scritta vivente “Tutti per uno, una ludoteca per tutti” (foto) – Solo posti in piedi torna con un’altra iniziativa, pensata per portare i più piccoli e le loro famiglie nel centro storico dell’Aquila.

Venerdì 5 luglio, a partire dalle 18 e fino alle 21, le associazioni partner del progetto SpinP animeranno Piazza Palazzo, in un pomeriggio di divertimento, emozioni, colori e creatività.

Bimbi e famiglie saranno coinvolti nella costruzione di un grande gioco che si concluderà con la “ludoteca dei desideri“: grazie a blocchetti giganti di lego (ecologici), ogni giocatore che avrà superato il percorso del gioco potrà infatti contribuire, con il proprio mattoncino, a costruire la sua idea di ludoteca. L’evento è gratuito e aperto a tutti.

L’obiettivo finale del progetto Solo posti in piedi. Educare oltre i banchi è infatti l’apertura di una ludoteca comunale nel centro storico dell’Aquila.

La conferenza stampa di presentazione dell’evento di venerdì prossimo, che sarà ospitato all’interno della cornice dei “Venerdì in centro”, organizzati dall’amministrazione comunale, si è tenuta questa mattina nella sala Rivera di Palazzo Fibbioni, alla presenza di Cecilia Cruciani, presidente dell’associazione Brucaliffo e coordinatrice del progetto; dell’assessore alle Politiche sociali del Comune dell’Aquila Francesco Cristiano Bignotti e del vice sindaco Raffaele Daniele.

Solo posti in piedi è un progetto che vede coinvolte nove associazioni aquilane – Brucaliffo (associazione capofila); Bibliobus, Koinonia; Nati nelle Note; Atelier Kontempo’raneo; FabLab L’Aquila; MuBAQ – Museo dei Bambini L’Aquila; Uisp Comitato provinciale L’Aquila; Esprit Film – e ha, tra i propri partner istituzionali, il Comune e l’Università dell’Aquila nonché quattro istituti scolastici: Direzione Didattica Silvestro dell’Aquila; Istituto Comprensivo Gianni Rodari; Direzione Didattica Statale Amiternum e Circolo didattico Galileo Galilei.

Partito ufficialmente nel gennaio 2019 con le “incursioni” – lezioni spettacolo di varie discipline tenute a sorpresa (ma concordate con gli insegnanti) dalle associazioni all’interno delle scuole – e proseguito successivamente con le “botteghe creative” – laboratori didattici pomeridiani extrascolastici – e gli open day, Solo posti in posti in piedi, in sei mesi di attività, ha coinvolto quasi mille bambini, effettuando circa 160 incursioni in 31 classi e attivando più di 30 laboratori.

Solo posti in piedi è un progetto selezionato e finanziato dall’impresa sociale Con i bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.