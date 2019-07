L’Aquila, anziana accusa un malore e si accascia in strada

L’AQUILA – Intervento del 118 questa mattina in zona Torrione, dove un’anziana ha accusato un malore ed è finita a terra, riportando alcuni traumi.

Attimi di apprensione questa mattina in zona Torrione, dove un’anziana ha accusato un malore in strada. L’episodio si è verificato in via Cardinale Mazzarino dove l’anziana, colpita dal malore, è caduta in strada, provocandosi un trauma facciale e altre contusioni.

Immediato l’intervento del 118, che si è portato sul posto per le prime cure e per il successivo trasferimento al pronto soccorso dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila. Fortunatamente l’anziana si è ripresa dal malore, presumibilmente accentuato anche dalle alte temperature di questi giorni.