Inner Wheel Club dell’Aquila, il martelletto passa ad Annamaria Coletti Strangi

L’AQUILA – Passaggio del martelletto all’Inner Wheel Club, Annamaria Coletti Strangi prende il posto di Rosanna Proietti Giallonardo.

Si è svolta, presso il ristorante “Casale Signorini”, la cerimonia per il Passaggio del martelletto del Club Inner Wheel dell’Aquila alla presenza di autorità rotariane e civili. La nuova Presidente Annamaria Coletti Strangi è succeduta alla Past President Rosanna Proietti Giallonardo.

Una serata incantevole ha sugellato un evento ricco di propositi per l’anno sociale che verrà, che si apre con tante nuove idee, dopo che l’Inner Wheel consegna alla storia del Club un anno ricco di operato e di soddisfazioni.

Il Comitato Esecutivo del Club Inner Wheel per l’anno 2019-2020 sarà così composto: Presidente, Annamaria Coletti Strangi; Vice Presidente, Carla Vicentini Pasqua; Immediate Past President, Rosanna Giallonardo Proietti; Segreteria, Rosaria Bucci Chiominto; Tesoriera, Rita Marinelli Moriconi; Addetta Stampa, Anna Di Luca Agnino; Addetta Servizi internazionali, Annunziata Basti Albuccetti; Delegate al Comitato del Distretto: Anna Elisa Moretti Petrilli e Silvana Petrella D’Altorio; Referente Internet: Carla Vicentini Pasqua; Consigliere: Marisa Iagnemma, Vanda Carducci Cucchiella, Cialone Maria Teresa, Lidia Caione Bernardi, Luisa Pisano Flores, Fiorenza Lusa Bersanetti.